Визначилися потенційні суперники "Динамо" в 1/8 фіналу Ліги Європи

Київська команда може зустрітися з однією з 13 команд

По итогам матчей 1/16 финала Лиги Европы определились 16 команд, которые продолжат борьбу в турнире, единственный украинский клуб среди них - киевское "Динамо". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы "бело-синих".

Киевская команда на следующем этапе может встретиться с одной из 13 команд: "Арсенал", "Челси" (оба - Англия), "Наполи", "Интер" (оба - Италия), "Вильярреал", "Валенсия", "Севилья" (все три - Испания), "Зальцбург" (Австрия), "Динамо" (Загреб, Хорватия), "Ренн" (Франция), "Айнтрахт" (Германия), "Бенфика" (Португалия), "Славия" (Чехия).

Еще две команды - питерский "Зенит" и "Краснодар" - не могут выпасть "Динамо", поскольку УЕФА разводит клубы из Украины и России до финального матча.

Жеребьевка 1/8 финала состоится в пятницу, 22 февраля, в швейцарском Ньоне, начало - в 14:00 по киевскому времени. Примечательно, что соперник "бело-синих" определится первым.

Матчи этой стадии состоятся 7 и 14 марта.

Напомним, "Шахтер" крупно проиграл немецкому "Айнтрахту" в матче 1/16 финала Лиги Европы и вылетел из турнира.