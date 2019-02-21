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"Динамо" обіграло "Олімпіакос" і вийшло в 1/8 фіналу Ліги Європи

Новини » Спорт    21.02.2019 - 23:54
"Динамо" обіграло "Олімпіакос" і вийшло в 1/8 фіналу Ліги Європи
Фото: "Динамо" - "Олімпіакос" (fcdynamo.kiev.ua)

Свого наступного суперника кияни дізнаються 22 лютого

Київське "Динамо" в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи здобуло перемогу над грецьким "Олімпіакосом". Зустріч, що проходила в Києві на НСК "Олімпіцскійя", завершилася з рахунком 1:0.

Автором єдиного гола став іспанський нападник киян Фран Соль, який відзначився на 32 хвилині після передачі захисника Віталія Миколенко. Для форварда це перший гол у другому поєдинку в складі "Динамо".

У першій грі, яка пройшла в Греції 14 лютого, "біло-сині" вирвали нічию - 2:2. Таким чином, "Динамо" вийшло в 1/8 фіналу Ліги Європи, "Олімпіакос" покинув турнір.

Жеребкування наступного раунду Ліги Європи відбудеться завтра, 22 лютого. Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 7 березня, у відповідь - 14 березня.

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