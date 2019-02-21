"Динамо" обіграло "Олімпіакос" і вийшло в 1/8 фіналу Ліги Європи

Фото: "Динамо" - "Олімпіакос" (fcdynamo.kiev.ua)

Свого наступного суперника кияни дізнаються 22 лютого

Київське "Динамо" в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи здобуло перемогу над грецьким "Олімпіакосом". Зустріч, що проходила в Києві на НСК "Олімпіцскійя", завершилася з рахунком 1:0.

Автором єдиного гола став іспанський нападник киян Фран Соль, який відзначився на 32 хвилині після передачі захисника Віталія Миколенко. Для форварда це перший гол у другому поєдинку в складі "Динамо".

32' – ГОООЛ! Динамівці відкривають рахунок! Фран Соль грає на випередження після прострілу зліва!



Динамо 1:0 Олімпіакос #FCDKLive #ДинамоОлімпіакос pic.twitter.com/LUQHAAm1nk — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) February 21, 2019

У першій грі, яка пройшла в Греції 14 лютого, "біло-сині" вирвали нічию - 2:2. Таким чином, "Динамо" вийшло в 1/8 фіналу Ліги Європи, "Олімпіакос" покинув турнір.

ТАААК! Це перемога!



«Динамо» перемагає «Олімпіакос» і виходить до 1/8 фіналу Ліги Європи!



Динамо 1:0 Олімпіакос #FCDKLive #ДинамоОлімпіакос pic.twitter.com/IEb1M8QQII — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) February 21, 2019

Жеребкування наступного раунду Ліги Європи відбудеться завтра, 22 лютого. Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 7 березня, у відповідь - 14 березня.