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Визначилися всі півфінальні пари Ліги чемпіонів

Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні завершилися останні матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. У півфінал найпрестижнішого європейського клубного турніру пройшли "Челсі", "ПСЖ", "Реал" і "Манчестер Сіті".

Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

Так, на стадії півфіналу між собою зустрінуться:

  • "Реал" - "Челсі"
  • "ПСЖ" - "Манчестер Сіті"

Перші півфінальні поєдинки пройдуть 4-5 травня.

Зазначимо, що фінал Ліги чемпіонів відбудеться 29 травня в Стамбулі на "Олімпійському стадіоні Ататюрка".

Нагадаємо, "ПСЖ" програв матч "Баварії" 0:1, але пройшов у півфінал за сумою двох матчів, завдяки більшій кількості голів на виїзді. Перший матч між клубами в Мюнхені завершився перемогою "ПСЖ" 3:2.

Також РБК-Україна писало, що "Челсі" за сумою двох матчів пройшов "Порту", хоча і поступилося в повторному поєдинку.

Крім цього сьогодні "Реал" зберіг перевагу в два м'ячі від "Ліверпуля" після першого матчу. Гра завершилася внічию 0:0.

А "Манчестер Сіті" зумів обіграти "Боруссію" і в Дортмунді - 2:1. Весь матч на полі англійців провів українець Зінченко.

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