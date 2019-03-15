Визначилися всі пари 1/4 фіналу Ліги Європи

Матчі цієї стадії відбудуться 11 і 18 квітня
В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы, по итогам которого определились пары, которые поведут борьбу за выход в полуфинал еврокубка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт УЕФА.
Результаты жеребьевки 1/4 финала:
"Наполи" (Италия) - "Арсенал" (Англия)
"Вильярреал" (Испания) - "Валенсия" (Испания)
"Бенфика" (Португалия) - "Айнтрахт" (Германия)
"Славия" (Чехия) - "Челси" (Англия)
Первые встречи запланированы на 11 апреля, а ответные - спустя неделю.
В полуфиналах сыграют победители следующих пар:
"Наполи" / "Арсенал" - "Вильярреал" / "Валенсия"
"Бенфика" / "Айнтрахт" - "Славия" / "Челси"
Полуфинальные поединки должны состояться 2 и 9 мая, а финальный матч - 29 мая, который пройдет на Олимпийском стадионе в Баку. Номинальным хозяином финальной игры станет победитель второй полуфинальной пары.
Напомним, "Динамо" завершило выступления в Лиге Европы разгромным поражением от "Челси".