Визначилися всі пари 1/4 фіналу Ліги Європи

Матчі цієї стадії відбудуться 11 і 18 квітня

В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы, по итогам которого определились пары, которые поведут борьбу за выход в полуфинал еврокубка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт УЕФА.

Результаты жеребьевки 1/4 финала:

"Наполи" (Италия) - "Арсенал" (Англия)

"Вильярреал" (Испания) - "Валенсия" (Испания)

"Бенфика" (Португалия) - "Айнтрахт" (Германия)

"Славия" (Чехия) - "Челси" (Англия)

Первые встречи запланированы на 11 апреля, а ответные - спустя неделю.

В полуфиналах сыграют победители следующих пар:

"Наполи" / "Арсенал" - "Вильярреал" / "Валенсия"

"Бенфика" / "Айнтрахт" - "Славия" / "Челси"

Полуфинальные поединки должны состояться 2 и 9 мая, а финальный матч - 29 мая, который пройдет на Олимпийском стадионе в Баку. Номинальным хозяином финальной игры станет победитель второй полуфинальной пары.

Напомним, "Динамо" завершило выступления в Лиге Европы разгромным поражением от "Челси".