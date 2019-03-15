Визначилися всі пари 1/4 фіналу Ліги Європи

Матчі цієї стадії відбудуться 11 і 18 квітня
У Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи, за підсумками якого визначилися пари, які поведуть боротьбу за вихід в півфінал євротурніру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт УЄФА.
Результати жеребкування 1/4 фіналу:
"Наполі" (Італія) - "Арсенал" (Англія)
"Вільярреал" (Іспанія) - "Валенсія" (Іспанія)
"Бенфіка" (Португалія) - "Айнтрахт" (Німеччина)
"Славія" (Чехія) - "Челсі" (Англія)
Перші зустрічі заплановані на 11 квітня, а матчі-відповіді - за тиждень.
У півфіналах зіграють переможці наступних пар:
"Наполі" / "Арсенал" - "Вільярреал" / "Валенсія"
"Бенфіка" / "Айнтрахт" - "Славія" / "Челсі"
Півфінальні поєдинки повинні відбутися 2 і 9 травня, а фінальний матч - 29 травня, який пройде на Олімпійському стадіоні в Баку. Номінальним господарем фінальної гри стане переможець другої півфінальної пари.
Нагадаємо, "Динамо" завершило виступи у Лізі Європи розгромною поразкою від "Челсі".