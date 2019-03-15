Визначилися всі пари 1/4 фіналу Ліги Європи

Фото: Ліга Європи - жеребкування 1/4 фіналу (twitter.com/EuropaLeague)

Матчі цієї стадії відбудуться 11 і 18 квітня

У Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи, за підсумками якого визначилися пари, які поведуть боротьбу за вихід в півфінал євротурніру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт УЄФА.

Результати жеребкування 1/4 фіналу:

"Наполі" (Італія) - "Арсенал" (Англія)

"Вільярреал" (Іспанія) - "Валенсія" (Іспанія)

"Бенфіка" (Португалія) - "Айнтрахт" (Німеччина)

"Славія" (Чехія) - "Челсі" (Англія)

Перші зустрічі заплановані на 11 квітня, а матчі-відповіді - за тиждень.

У півфіналах зіграють переможці наступних пар:

"Наполі" / "Арсенал" - "Вільярреал" / "Валенсія"

"Бенфіка" / "Айнтрахт" - "Славія" / "Челсі"

Півфінальні поєдинки повинні відбутися 2 і 9 травня, а фінальний матч - 29 травня, який пройде на Олімпійському стадіоні в Баку. Номінальним господарем фінальної гри стане переможець другої півфінальної пари.

Нагадаємо, "Динамо" завершило виступи у Лізі Європи розгромною поразкою від "Челсі".