Визначилися фіналісти Australian Open серед жінок

Першими на корт вийшли перша ракетка світу Ешлі Барті з Австралії та № 51 в світовому рейтингу американка Медісон Кіз.

Матч тривав одну годину дві хвилини і закінчився перемогою австралійки з рахунком - 6:1, 6:3.

В другому півфіналі зустрічалися 27-а сіяна американка Даніель Роуз Коллінс та сьомий номер посіву Іга Швьонтек з Польщі.

Матч тривав одну годину 18 хвилин і завершився перемогою представниці США в двох сетах - 6:4, 6:1.

Фінал між Барті та Коллінс відбудеться в суботу 29 січня.