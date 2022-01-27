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Визначилися фіналісти Australian Open серед жінок

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Мельбурн, Четвер 27 січня 2022 14:49
Визначилися фіналісти Australian Open серед жінок Фото: Ешлі Барті (ausopen.com)
Автор: РБК-Україна

На Australian Open відбулися матчі 1/2 фіналу серед жінок.

Детальніше читайте - в матеріалі РБК-Україна.

Першими на корт вийшли перша ракетка світу Ешлі Барті з Австралії та № 51 в світовому рейтингу американка Медісон Кіз.

Матч тривав одну годину дві хвилини і закінчився перемогою австралійки з рахунком - 6:1, 6:3.

В другому півфіналі зустрічалися 27-а сіяна американка Даніель Роуз Коллінс та сьомий номер посіву Іга Швьонтек з Польщі.

Матч тривав одну годину 18 хвилин і завершився перемогою представниці США в двох сетах - 6:4, 6:1.

Фінал між Барті та Коллінс відбудеться в суботу 29 січня.

Нагадаємо, що українки Еліна Світоліна та Марта Костюк вилетіли зі змагань в третьому раунді.

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