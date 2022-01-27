Визначилися фіналісти Australian Open серед жінок
Фото: Ешлі Барті (ausopen.com)
На Australian Open відбулися матчі 1/2 фіналу серед жінок.
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Першими на корт вийшли перша ракетка світу Ешлі Барті з Австралії та № 51 в світовому рейтингу американка Медісон Кіз.
Матч тривав одну годину дві хвилини і закінчився перемогою австралійки з рахунком - 6:1, 6:3.
В другому півфіналі зустрічалися 27-а сіяна американка Даніель Роуз Коллінс та сьомий номер посіву Іга Швьонтек з Польщі.
Матч тривав одну годину 18 хвилин і завершився перемогою представниці США в двох сетах - 6:4, 6:1.
Фінал між Барті та Коллінс відбудеться в суботу 29 січня.
Нагадаємо, що українки Еліна Світоліна та Марта Костюк вилетіли зі змагань в третьому раунді.