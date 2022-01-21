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Світоліна програла в третьому раунді Australian Open та вилетіла з турніру

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Мельбурн, П'ятниця 21 січня 2022 10:40
Світоліна програла в третьому раунді Australian Open та вилетіла з турніру Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/ElinaSvitolina)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні вночі в Мельбурні пройшов матч третього раунду Australian Open між Еліною Світоліною (№17 WTA) та ВІкторією Азаренко (№25 WTA). Білоруська тенісистка здобула перемогу в двох сетах.

Про це повідомляє РБК-Україна.

В першому сеті Азаренко знищила Світоліну та перемогла 6:0. В наступній партії Еліна трохи покращила свої справи та все одно поступилася з рахунком 6:2.

Матч тривав 1 годину 7 хвилин.

Це була 5-а зустріч між цими тенісистками, у всіх 5-ти перемогу одержала Азаренко.

Australian Open

Третій раунд

Еліна Світоліна (Україна, 15) - Вікторія Азаренко (Білорусь, 24) - 0:2 (0:6, 2:6)

Нагадаємо, що на Australian Open Світоліна стартувала з перемоги над француженкою Ферро.

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