Світоліна програла в третьому раунді Australian Open та вилетіла з турніру
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/ElinaSvitolina)
Сьогодні вночі в Мельбурні пройшов матч третього раунду Australian Open між Еліною Світоліною (№17 WTA) та ВІкторією Азаренко (№25 WTA). Білоруська тенісистка здобула перемогу в двох сетах.
Про це повідомляє РБК-Україна.
В першому сеті Азаренко знищила Світоліну та перемогла 6:0. В наступній партії Еліна трохи покращила свої справи та все одно поступилася з рахунком 6:2.
Матч тривав 1 годину 7 хвилин.
Це була 5-а зустріч між цими тенісистками, у всіх 5-ти перемогу одержала Азаренко.
Australian Open
Третій раунд
Еліна Світоліна (Україна, 15) - Вікторія Азаренко (Білорусь, 24) - 0:2 (0:6, 2:6)
Нагадаємо, що на Australian Open Світоліна стартувала з перемоги над француженкою Ферро.