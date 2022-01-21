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Марта Костюк в трьох сетах поступилася в третьому раунді Australian Open

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Мельбурн, П'ятниця 21 січня 2022 11:15
Марта Костюк в трьох сетах поступилася в третьому раунді Australian Open Фото: Марта Костюк (twitter.com/marta_kostyuk)
Автор: РБК-Україна

Українська тенісистка Марта Костюк (№66 WTA) в 1/16 фіналу Australian Open поступилася іспанці Паулі Бадосі (№6 WTA). Іспанка здобула перемогу в трьох сетах.

Про це повідомляє РБК-Україна.

В першому сеті Бадоса легко перемогла з рахунком 6:2. В другому сеті іспанка вела в рахунку 4:2, проте українка переломила хід гри та здобула перемогу 7:5. В третьому сеті точилася напружена боротьба, з якої переможцем вийшла Бадоса - 6:4.

Дуже гідна гра від Марти Костюк, яка вилетіла з одиночного розряду Australian Open. Проте продовжить змагання в парі з Даяною Ястремською.

Australian Open

Третій раунд

Марта Костюк (Україна) – Паула Бадоса (Іспанія, 8) 1:2 (2:6, 7:5, 4:6)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Еліна Світоліна покинула змагання програвші Віктірої Азаренко.

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