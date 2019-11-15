Визначилися ще чотири учасники чемпіонату Європи 2020 року

Визначилися ще чотири збірні, що забезпечили собі участь у фінальній частині чемпіонату Європи 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

До збірних України, Бельгії, Італії, Росії, Польщі та Іспанії, які раніше оформили вихід на Євро-2020, приєдналися національні команди Туреччини, Франції, Англії та Чехії.

Таким чином вже відомі 10 з 24 учасників футбольного Євро-2020. Решта визначаться за результатами заключних поєдинків відбірного турніру, які будуть зіграні 15-19 листопада 2019 року. Крім того, чотири путівки на чемпіонат континенту дістануться чотирьом переможцям плей-офф.

Потім збірні будуть розбиті на 6 груп по 4 команди. Жеребкування групового етапу Євро-2020 відбудеться 30 листопада 2019 року в Бухаресті.

Фінальна частина чемпіонату Європи 2020 року на 12 стадіонах 12 міст 12 національних асоціацій УЄФА. Вирішальний матч турніру буде зіграно 12 липня в Лондоні на стадіоні "Уемблі".

Нагадаємо, команда України може потрапити в першу корзину при жеребкуванні чемпіонату Європи 2020 року.