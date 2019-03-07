Визначилася суперниця Світоліної у другому колі турніру в Індіан-Уеллсі

Українська тенісистка зіграє проти 33 ракетки світу

Шестая ракетка мира Элина Свитолина узнала соперницу по второму кругу турнира серии WTA Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе, США. Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

Ею стала 33 ракетка мира София Кенин из США, которая в первом круге обыграла китаянку Ван Яфань - 1:7, 7:5, 6:4.

Украинская теннисистка считает, что американка составит ей достойную конкуренцию во втором круге турнира.

"Я могу играть лучше. Знаю, что когда хорошо готова физически, то могу выступать уверенно. Важно лишь хорошо готовиться. Думаю, мне досталась одна из самых сложных сеток. Софья Кенин сейчас очень уверена в себе. На прошлой неделе она играла в финале. Во втором круге мне будет нелегко", - передает слова украинки пресс-служба WTA.

Напомним, украинка Екатерина Козлова впервые преодолела стартовый барьер в основе турнира в Индиан-Уэллсе.