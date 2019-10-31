Визначилася суперниця Світоліної в півфіналі Підсумкового турніру WTA

Другим півфіналістом Підсумкового турніру WTA в Шеньчжені (Китай) стала Белінда Бенчіч зі Швейцарії, яка на відмову обіграла у вирішальному матчі голландську тенісистку Кікі Бертенс. Про це повідомляється в Twitter змагань.

Таки чином, Бенчіч посіла друге місце в Червоній групі і в півфіналі зіграє з Еліною Світоліной. Напередодні українка посіла перше місце в Пурпурній групі і раніше всіх забезпечила собі місце в півфіналі Підсумкового турніру.

На першій позиції в Червоній групі розташувалася австралійка Ешлі Барті. Її суперниця по півфіналу визначиться завтра, 1 листопада. Турнір завершиться 3 листопада.

Світоліна є чинною чемпіонкою WTA Finals.

Нагадаємо, що Кікі Бертенс потрапила на турнір в якості запасної після відмови від виступу японки Наомі Осаки і виграла один матч в групі у першої ракетки світу Ешлі Барті.