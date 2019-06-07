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Визначилась ігрова форма на матч Україна - Сербія у відборі Євро-2020

Новини » Спорт    07.06.2019 - 19:02
Визначилась ігрова форма на матч Україна - Сербія у відборі Євро-2020
Фото: ігрова форма на матч Україна - Сербія (facebook.com/UaNationalFootball)

Обидві команди зіграють у своїх традиційних кольорах

Напередодні матчу в рамках відбіркового циклу на Євро-2020 відбулася традиційна нарада, на якому були визначені ігрові комплекти збірних України та Сербії. Цю інформацію повідомляє прес-служба Української асоціації футболу (УАФ).

Обидві команди зіграють у своїх традиційних кольорах. Підопічні Андрія Шевченка вийдуть на поле в жовтому комплекті. Голкіпер буде в чорній джерсі.

Визначилась ігрова форма на матч Україна - Сербія у відборі Євро-2020

Фото: комплект форм національних складів (ffu.ua)

Сербська національна команда виступить в червоній формі, а воротар - в зеленому.

Визначилась ігрова форма на матч Україна - Сербія у відборі Євро-2020

Фото: ігрова форма команди Сербії (ffu.ua)

Матч Україна - Сербія відбудеться 7 червня на "Арені Львів". Поєдинок обслужить іспанська бригада арбітрів на чолі з Антоніо Матеу Лаосом.

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