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Определилась игровая форма на матч Украина - Сербия в отборе Евро-2020

Новости » Спорт    07.06.2019 - 19:02
Определилась игровая форма на матч Украина - Сербия в отборе Евро-2020
Фото: игровая форма на матч Украина - Сербия (facebook.com/UaNationalFootball)

Обе команды сыграют в своих традиционных цветах

Накануне матча в рамках отборочного цикла на Евро-2020 состоялось традиционное совещание, на котором были определены игровые комплекты сборных Украины и Сербии. Эту информацию сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Обе команды сыграют в своих традиционных цветах. Подопечные Андрея Шевченко выйдут на поле в желтом комплекте. Голкипер будет в черной джерси.

Определилась игровая форма на матч Украина - Сербия в отборе Евро-2020

Фото: комплект форм национальных составов (ffu.ua)

Сербская национальная команды выступит в красной форме, а вратарь - в зеленом.

Определилась игровая форма на матч Украина - Сербия в отборе Евро-2020

Фото: игровая форма команды Сербии (ffu.ua)

Матч Украина - Сербия состоится 7 июня на "Арене Львов". Поединок обслужит испанская бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом.

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