Визначено дату засідання Парламентської асамблеї Україна-Польща

Засідання Парламентської асамблеї Україна-Польща відбудеться 23 червня. Воно почнеться об 11:00 за київським часом.

Про це повідомили у прес-службі Верховної ради.

Захід проходитиме у режимі відео-конференції під головуванням заступниці голови ВР Олени Кондратюк та віце-маршалка польського Сейму Ришарда Терлецького.

Очікується, що сторони обговорять діяльність ВР та Сейму з метою підтримки економічної та соціальної стабільності у зв'язку з пандемією COVID-19. Крім того, говоритимуть про безпеку в регіоні, українсько-польське співробітництво у військовій та енергетичній сферах, допомогу на розвиток та гуманітарну допомога.

Обговорення торкнуться українсько-польських торговельно-економічних відносин, а також інфраструктури, пунктів пропуску, митних правил та становища трудових мігрантів.

Крім того, говоритимуть про співпрацю в галузі освіти та українсько-польський діалог з історичних питань.

За результатами обговорення сторони мають намір прийняти спільну декларацію XII сесії Парламентської асамблеї України і Республіки Польща.

Раніше повідомлялося, що Україна і Польща мають намір укласти угоду щодо сезонних трудових мігрантів.