Визначено найкращого гравця матчу між збірними України та Естонії

Найкориснішим гравцем товариського матчу Україна - Естонія (1:0) за оцінками компанії InStat став хавбек української команди Роман Безус. Про це повідомляє zbirna.com.

Рейтинг ефективності гри Романа склав 305 балів. До трійки кращих футболістів поєдинку, що пройшов у Запоріжжі, також увійшли українські захисники Ігор Пластун (294 бали) та Сергій Болбат (283).

"За 45 хвилин, проведених на полі, Безус виконав 49 техніко-тактичних дій (ТТД) з браком у 24 відсотки. В активі хавбека бельгійського "Гента" переможний м'яч, ще два удари по воротах, дві гострі передачі, п'ять виграних єдиноборств та 10 відборів, перехоплень і підбирань", - зазначається у повідомленні.

Наступний матч збірна України проведе в рамках відбору до Євро-2020 проти збірної Сербії, який відбудеться 17 листопада на полі суперника.