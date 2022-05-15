Країни НАТО повинні прискорити перехід України на сучасне озброєння, - Трасс

Про це заявила міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс, передає РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Путін має зіткнутися з поразкою в Україні, Росію треба стримати, і подібна агресія ніколи не має повторюватися. Союзники повинні підтримати перехід України на стандартне озброєння НАТО", - наголосила глава британського МЗС після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Берліні у неділю.

Вона також наголосила, що зараз Україна відчуває крайню необхідність у новій артилерії та підготовці бійців ЗСУ до використання сучасного озброєння.