Опозиція в Грузії розпочала пікетування парламенту

У Грузії члени опозиційних партій, а також громадські активісти приступають до пікетування всіх входів в парламент, щоб не дати можливість працювати депутатам. Про це повідомляє з посиланням на "Новости-Грузия".

"Не розходимося і починаємо повне пікетування парламенту, тому що цей орган втратив свою функцію. Ця ніч покаже, на що ми здатні", - лідер колишньої правлячої партії "Єдиний національний рух", екс-кандидат у президенти Грузії Грігол Вашадзе.

Він закликав учасників мітингу використовувати "всі радикальні інструменти, передбачені конституцією і законодавством, щоб повернути Грузію громадянам".

Нагадаємо, із-за провалу конституційної реформи виборчого законодавства 14 листопада опозиція і громадські активісти оголосили про початок безстрокових протестів і розбили на проспекті Руставелі наметовий табір.

РБК-Україна писало, що в Грузії сьогодні, 17 листопада, відновилася антиурядова акція протесту, учасники яких висловлюють обурення з-за відхилення парламентом виборчої реформи. Тисячі протестувальників вийшли на вулиці Тбілісі. Учасники акції збираються під будівлею грузинського парламенту. Акцію протесту зібрали понад 20 політичних партій, включаючи найбільші опозиційні сили "Єдиний національний рух" і "Європейська Грузія".

Демонстранти вимагають прийняти виборчу реформу, яка передбачає проведення позачергових парламентських виборів за пропорційною системою у 2020 році. Також протестуючі вимагають відставки прем'єр-міністра Георгія Гахарія, якого вважають відповідальним за силовий розгін попередніх акцій протесту.