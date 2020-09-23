Опозиція Білорусі хоче домовлятися про вибори з прем'єром і парламентом

Координаційна рада у Білорусі пропонує вести переговори про нові вибори з прем'єр-міністром Романом Головченком і парламентом. Чинного президента Олександра Лукашенка після сьогоднішньої інавгурації не розглядають як легітимного.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ради.

Повідомляється, що координаційна рада готова негайно приступити до переговорів з прем'єр-міністром і головами комісій Палати представників про призначення дати нових виборів і тимчасове управління Білоруссю на перехідний період.

"Ми закликаємо Європейський союз, Великобританію, США, Канаду, Китай, Росію прийняти однозначну позицію про визнання нелегітимності Лукашенка та розглянути питання про відкликання на консультації своїх послів", - йдеться у зверненні.

Крім того, опозиція просить на найближчому засіданні ради ЄС ввести санкції проти Лукашенка і причетних до фальсифікації виборів, насильства і фінансування режиму.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина, Данія та Чехія не визнають легітимність Лукашенка. З аналогічними заявами виступили країни Балтії, Словаччина та Польща.

Після сьогоднішньої інавгурації опозиціонерка Світлана Тіхановська заявила, що вона є єдиним лідером, який був обраний білоруським народом.