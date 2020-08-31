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Опозиція Білорусі готова вести діалог про конституційну реформу

Автор: РБК-Україна

Опозиція Білорусі готова до переговорів з владою республіки щодо конституційної реформи. Однак у координаційній раді не вірять у імовірність предметного діалогу.

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Про це заявив член президії Координаційної ради опозиції Максим Знак.

"У ситуації, коли немає абсолютно ніякого діалогу, ми візьмемо участь в будь-якому позитивному діалозі, включаючи можливе обговорення конституційної реформи, - сказав Знак.

При цьому він додав, що опозиція побоюється, що "це буде підміною понять, це не буде реальним, справжнім діалогом".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Білорусі Олександр Лукашенко готовий вести діалог з опозицією.

Крім того, Лукашенко заговорив про зміни в конституцію Білорусі в контексті скорочення президентських повноважень.

Нагадаємо, що 31 серпня Олександр Лукашенко повідомив, що робота над змінами до конституції Білорусі йде, її оновлений проект буде винесений на громадське обговорення.

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