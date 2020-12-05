Опозиція Вірменії висунула ультиматум Пашиняну щодо відставки

Вірменська опозиція висунула ультиматум за відставку прем'єр-міністра Ніколу Пашиняну. Він повинен піти з посади до 12:00 вівторка, 8 грудня.

Про це повідомляє News.am.

Під час акції протесту один з лідерів опозиції Ішхан Сагателян заявив, що у разі відмови Пашиняна подати у відставку в зазначений термін, по країні пройдуть акції непокори.

"Ця вимога наступна: ми до вівторка, 12:00, даємо час, щоб Нікол зі своєю політичною командою, радниками остаточно обговорив, прийняв рішення про відставку і пішов. Нікол, це твої останні години, коли ти проживаєш в урядовій дачі. У нас не може бути якоїсь домовленості, якої-небудь умови. У нас одна вимога: Нікол повинен піти, і все", - сказав Сагателян.

Також він підкреслив, що в разі добровільного відходу може гарантувати відсутність фізичної розправи для Пашиняна.

У Вірменії тривають акції протесту. Вони пов'язані з підписанням Пашиняном договору з Азербайджаном про завершення війни в Нагірному Карабасі за участю Росії. Угода передбачає виведення вірменських військ з території Карабаху і відхід більшої її частини під контроль Азербайджану.

Нагадаємо, за відставку Пашиняна виступав президент Вірменії Армен Саркісян. Він закликав чинний уряд піти у відставку і запропонував провести позачергові парламентські вибори.