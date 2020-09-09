Опозиціонер Знак став фігурантом справи про захоплення влади в Білорусі

Член президіуму координаційної ради опозиції Білорусі Максим Знак став підозрюваним у справі про спробу захоплення влади в країні. У спробі захоплення влади також звинувачують опозиціонерку Марію Колеснікову.

Про це розповів адвокат опозиціонера Дмитро Лаєвський, передає TUT.by.

За словами адвоката, його підзахисному повідомили про підозру за статтею 361 Кримінального кодексу Білорусі - публічні заклики до захоплення влади, чи силової зміни конституційного ладу країни.

Нагадаємо, вранці соратники опозиціонера заявили про його зникнення, Знак мав дати інтерв'ю, але не вийшов на зв'язок.

Пізніше адвокат Знака проінформував журналістів, що опозиціонера затримали силовики й зараз його утримують в Слідчому комітеті Білорусі. Зі Знаком проводять слідчі дії.

Зазначимо, у спробі захоплення влади в Білорусі також підозрюють опозиціонерку Марію Колеснікову, яку намагалися силоміць вивезти з країни.

Зараз Колеснікова перебуває під арештом, а також стало відомо, яке покарання загрожує опозиціонерці.