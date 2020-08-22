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Опозиція поки не має кандидата для можливих перевиборів у Білорусі

Автор: Дмитро Левицький

Тіхановська напередодні відмовилася знову брати участь у виборах

Координаційна рада опозиції Білорусі ще не визначилася з кандидатом на нових виборах президента країни, якщо їх призначать. Про це поки що навіть не ведеться мова.

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Таку заяву зробив член штабу опозиції та колишній міністр культури Білорусі Павло Латушко в коментарі російському агентству "РИА Новости".

Як вважає білоруський політик, спочатку потрібно розібратися з випадками насильства щодо громадян та порушеннями прав і свобод під час акцій протестів в країні.

"По-друге, потрібно, щоб Верховний суд Білорусі розглянув скарги на вже проведені вибори. Якщо ВС ухвалить правове рішення, що нові вибори будуть, то ми будемо говорити про кандидатів та політичні сили", - пояснив він.

Нагадаємо, президентські вибори у Білорусі відбулися 9 серпня. Перемогу офіційно здобув чинний президент Олександр Лукашенко, який нібито здобув підтримку понад 80% виборів, тоді як його конкурентка Світлана Тіхановська зібрала трохи більше 10% голосів. Опозиція вважає, що результати голосування було сфальсифіковано та вимагає визнати вибори недійсними.

Вчора адвокат Тіхановської подав до суду скаргу щодо результатів виборів у Білорусі.

Додамо, Тіхановська відмовилася брати участь у нових виборах президента Білорусі у разі їх призначення.

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