Опонент Лукашенка виїхав до Росії

Колишній претендент у президенти Білорусі Валерій Цепкало виїхав з країни та вивіз із собою дітей. Чоловіка ніби-то хотіли затримати, а його дружину позбавити батьківських прав.

Про це його дружина Вероніка Цепкало, яка залишається у Білорусі, розповіла виданню TUT.BY.

За її словами, їм повідомили, що Цепкала хочуть затримати за надуманими обставинами.

"Ми не знали, що це за обставини, але два дні тому прокуратура прийшла в школу, де вчаться мої діти, і просила вчителів написати заяви. Як я розумію, вони запустили процес щодо позбавлення мене батьківських прав. Саме тому ми вирішили, що ми вивозимо Валерія і дітей з території Білорусі, бо ми бачимо реальну загрозу і небезпеку", - сказала вона.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія Білорусі зняла з президентських виборів кандидата Валерія Цепкало.

Зазначимо, що білоруський суд продовжив арешт блогера та політичного опонента чинного президента Сергія Тихановського ще на 15 діб.