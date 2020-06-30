У Білорусі зняли з виборів одного з опонентів Лукашенка

Фото: Валерій Цепкало (tsepkalo.by)

За даними ЦВК, Валерій Цепкало зібрав недостатньо підписів для реєстрації кандидатом у президенти

Центральна виборча комісія Білорусі зняла з президентських виборів кандидата Валерія Цепкало. Він зібрав недостатня кількість підписів для реєстрації кандидатів у президенти.

Про це повідомляє видання "Наша Ніва".

За даними ЦВК, Цепкало зібрав понад 75 зі 100 тисяч підписів, необхідних для реєстрації кандидатом у президенти. Однак він передав у Виборчу комісію понад 106 тисяч голосів, проте ЦВК визнала менше половини з них.

Після перевірок Віктор Бабаріко зібрав 165 744 підписів, Олександр Лукашенко - понад 1,9 млн, Ганна Конопацька - 146 588, Сергій Черечня - 143 109, Андрій Дмитрієв - 106 841, Світлана Тіхановска - 104 757.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко зізнався в тому, що "дав сигнал" для затримання його опонента Сергія Тіхановського.

Крім того, Департамент фінансових розслідувань Білорусі затримав одного з кандидатів у президенти Віктора Бабаріка.

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Автор: РБК-Україна