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Российские дроны над Румынией: оппозиция страны критикует правительство за бездействие

Фото: флаг Румынии (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Румынская оппозиция подвергла резкой критике правительство страны после того, как российские беспилотники "Shahed" вошли в воздушное пространство Румынии в минувшие выходные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv .

Лидер оппозиционной партии USR ("Союз спасения Румынии") Елена Ласкони призвала президента Клауса Иоганниса и премьер-министра Марчела Чолаку дать объяснения по поводу инцидента, подчеркнув, что первые сообщения об этом поступили не от румынской власти, а от Военно-воздушных сил Украины .

Отмечается, что по меньшей мере два российских БПЛА пересекли границу Румынии: один пролетел над страной около часа, а другой разбился в безлюдном районе Тульчи. Местные власти предупредили жителей приграничных районов об опасности из-за мобильных уведомлений, но Ласкони отметила недостаточную реакцию правительства.

Оппозиция также критикует правительство за отсутствие законодательных изменений, которые позволили бы сбивать входящих в воздушное пространство Румынии беспилотников.

"Весной глава армии просил нас изменить законодательство, чтобы мы могли сбивать заходящие на нашу территорию беспилотники. Господин Чолаку, вы контролируете 60% парламента, вы собираетесь что-то с этим делать?" – заявила Ласкони.

В то же время, министр обороны и премьер-министр уверяют, что значительных "проблем" не было, однако ожидают, что подобные инциденты могут возникнуть еще не раз.

Русские дроны, пересекающие воздушное пространство Румынии

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Румыния неоднократно сообщала, что обнаруживала на своей территории обломки российских дронов. Российские воздушные цели не раз пересекали границу страны.

В августе жители приграничного города Тульча были предупреждены об угрозе русских БПЛА.

В ночь на 8 сентября жителям Тульчи и Констанцы также поступило сообщение на мобильные телефоны об угрозе падения обломков дронов РФ. Однако о том, что БПЛА РФ пересекли границу Румынии, сообщили Воздушные силы Украины. Кстати, во время этой атаки России вражеский дрон залетел в воздушное пространство Латвии через Беларусь.

 

В то же время, министр иностранных дел Украины заявил, что ответом РФ на нарушение воздушного пространства Румынии и Латвии должно быть усиление помощи Украине, в том числе по увеличению возможностей украинского ПВО.

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РумынияАтака дронов