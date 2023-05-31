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Оппозиция против, чтобы "нога Путина ступала на землю ЮАР". В суд подали иск

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Украина, Среда 31 мая 2023 16:47
Оппозиция против, чтобы "нога Путина ступала на землю ЮАР". В суд подали иск Фото: президент России Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Оппозиционная партия Южной Африки "Демократический альянс" заявила, что подала в суд иск по аресту российского президента Владимира Путина, если он приедет на саммит БРИКС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Оппозиционеры заявляют, что суд должен дать разрешение на арест диктатора, "если нога Путина ступит на землю Южной Африки".

Ордер на арест для Путина и его приезд на саммит

Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. В связи с этим Претория, где в августе состоится саммит БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР), должен арестовать его по прибытии.

Но в ЮАР, где сначала попросили Путина не приезжать и поучаствовать в саммите через Zoom, позже заявили, что думают над законом, который предоставит российскому диктатору так называемый "иммунитет", чтобы он смог приехать.

В понедельник правительство ЮАР предоставило иммунитет делегатам, которые, как ожидается, примут участие в министерской встрече БРИКС в Кейптауне 1 и 2 июня и саммите БРИКС с 22 по 24 августа. Ожидается, что именно саммит посетит российский диктатор Владимир Путин.

В правительстве ЮАР заявили, что участникам будет предоставлен иммунитет в соответствии с законом о дипломатических иммунитетах и привилегиях. На данный момент в ЮАР уже готовят изменения в соответствующие законы и хотят внести их в соответствующие акты до саммита.

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