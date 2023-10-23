Оппозиционеры облили краской офис Орбана в Будапеште из-за встречи с Путиным
Депутаты оппозиционной парламентской фракции "Моментум" облили кроваво-красной краской забор возле офиса премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Будапеште.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Моментум".
"Мы облили кроваво-красной краской, потому что Виктор Орбан в очередной раз изменил и пренебрег памятью героев 1956 года. Он бросил им вызов, улыбаясь с Путиным за несколько дней до 23 октября. С военным преступником, который вписал в российские учебники, что 56-й был фашистской революцией, и по чьему приказу русские солдаты снова убивают венгерских солдат с Закарпатья", - говорится в сообщении.
Парламентарии отмечают, что выступают за справедливую систему, в которой борьба их народа за свободу не может быть забыта, а также систему, которая проводит гуманную политику и никого не оставляет в беде.
Венгерская революция 1956 года
В 1956 году венгры восстали против коммунистического режима в стране и были подавлены с помощью военного вмешательства СССР. Революция длилась с 23 октября по 31 декабря.
При этом в российском учебнике по истории для 11-х классов участников Венгерской революции называют фашистами и восставшими радикалами, которые боролись против советских памятников.
К тому же, авторы учебника утверждают, что якобы катализатором "венгерского кризиса" стали действия западных спецслужб и внутренней оппозиции, которую они поддерживали. В России также критикуют венгров за то, что они "решили отказаться от сталинского наследия".
Встреча Орбана и Путина
17 октября Орбан провел встречу с Путиным во время форума "Один пояс, один путь" в Пекине. Они подтвердили свою приверженность двусторонним связям на фоне войны против Украины. Во время встречи Орбан назвал войну России против Украины "военной операцией" и пожал руку диктатору.
Добавим, что в США выразили обеспокоенность встречей Орбана с Путиным. Она также вызывала беспокойство по поводу безопасности среди членов НАТО.
Отметим, что Венгрия является членом НАТО и выступает против многих инициатив ЕС по поддержке Украины и получает большую часть своей нефти и газа из России.
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