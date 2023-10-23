Оппозиционеры облили краской офис Орбана в Будапеште из-за встречи с Путиным

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Моментум" .

"Мы облили кроваво-красной краской, потому что Виктор Орбан в очередной раз изменил и пренебрег памятью героев 1956 года. Он бросил им вызов, улыбаясь с Путиным за несколько дней до 23 октября. С военным преступником, который вписал в российские учебники, что 56-й был фашистской революцией, и по чьему приказу русские солдаты снова убивают венгерских солдат с Закарпатья", - говорится в сообщении.

Парламентарии отмечают, что выступают за справедливую систему, в которой борьба их народа за свободу не может быть забыта, а также систему, которая проводит гуманную политику и никого не оставляет в беде.

Венгерская революция 1956 года

В 1956 году венгры восстали против коммунистического режима в стране и были подавлены с помощью военного вмешательства СССР. Революция длилась с 23 октября по 31 декабря.

При этом в российском учебнике по истории для 11-х классов участников Венгерской революции называют фашистами и восставшими радикалами, которые боролись против советских памятников.

К тому же, авторы учебника утверждают, что якобы катализатором "венгерского кризиса" стали действия западных спецслужб и внутренней оппозиции, которую они поддерживали. В России также критикуют венгров за то, что они "решили отказаться от сталинского наследия".

Встреча Орбана и Путина

17 октября Орбан провел встречу с Путиным во время форума "Один пояс, один путь" в Пекине. Они подтвердили свою приверженность двусторонним связям на фоне войны против Украины. Во время встречи Орбан назвал войну России против Украины "военной операцией" и пожал руку диктатору.

Добавим, что в США выразили обеспокоенность встречей Орбана с Путиным. Она также вызывала беспокойство по поводу безопасности среди членов НАТО.

Отметим, что Венгрия является членом НАТО и выступает против многих инициатив ЕС по поддержке Украины и получает большую часть своей нефти и газа из России.

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