Оппозиционер объяснил, как Путин создает "красивую картинку" во время переговоров с США

РФ идет на встречу с США с уже согласованными предложениями, разрешение на которые дает Путин. На очной встрече остается только согласовать детали, поэтому и создается ощущение "красивой картинки".

Он подчеркнул. что разрешение на то, о чем договариваться с США, дает лично глава Кремля Владимир Путин - эту задачу он замкнул исключительно на себя и когда сам предмет согласован, россиянам остается только урегулировать детали, а это сделать уже гораздо легче.

"Поэтому не может пока произойти плохих переговоров. Если что-то недоговорено, встречи не будет, потому что зачем американцам ехать на встречу с людьми, которые ничего не решают, зная, что Владимир Путин не дал добро. Получается красивая картинка", - говорит он.

Кроме того, речь не идет о каких-то широких и тяжелых вопросах, обсуждается пока только то, о чем легко договориться.

"И не факт, что Трамп на 100% понимает, почему так происходит. Не факт, что он осознает, что все так гладко с Россией, потому что ничего серьезного, так же как и с его стороны, не предпринимается. Решаются пока технические вопросы", - уточняет Преображенский.

При этом, по словам политолога, предмет предварительных переговоров может быть довольно разным, но здесь очень показательно присутствие на встречах Кирилла Дмитриева - российского инвестора и главы Фонда прямых инвестиций, - ведь он говорит с американцами на одном с президентом США Дональдом Трампом языке - на языке бизнес-сделок.

Что может предложить Россия США

Говоря о том, что Москва может предложить Штатам, Преображенский говорит, что например, одна из обсуждаемых идей, которую якобы высказал Дмитриев на встрече с представителями США, касается замороженных активов РФ. В публичном пространстве Россия как обычно бросается угрозами в сторону Европы, которая пытается найти способ, как отдать эти деньги на восстановление Украины. Но на внутренних треках может обсуждаться идея о том, чтобы отдать две трети этих средств Украине, а одну треть - России для восстановления оккупированных ею же территорий.

Этот рациональный с точки зрения американцев подход может быть трактован Вашингтоном как те самые "уступки", на которые готова пойти Москва. А значит она более адекватная и практичная, чем тот же Киев, который требует что-то размытое и глобальное, вроде гарантий безопасности.

Еще одно из предложений, которые россияне могут сделать США, касается работы американского бизнеса на территории России. Он все еще есть в российских города, по нынешнему законодательству РФ продать и вывести активы американцы уже не смогут, поэтому Москва предлагает им некие особые условия для ведения бизнеса в России.