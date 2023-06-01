На опорах Крымского моста появились трещины (фото)

"Опоры Керченского моста устали. Пора", - отметили в паблике.

Крымский мост

Это мост через Керченский пролив, который соединяет временно оккупированный Крым с Россией, то есть Керченский и Таманский полуострова. Его построили россияне после незаконной аннексии полуострова. В 2018 году открыли автомобильную часть, через год железнодорожную для пассажирского транспорта и в 2020 году - для грузового.

Отметим, что оккупанты также используют мост в военных целях для обеспечения своих захватчиков в Украине.

Взрыв на Крымском мосту

В октябре 2022 года из-за взрыва на Крымском мосту обрушились две полусекции его автомобильной части и был поврежден железнодорожный путь.

Тогда российский диктатор Владимир Путин назвал это "терактом", а "исполнителями" - спецслужбы Украины. Украинская сторона прямо не подтверждала, что причастна к подрыву моста, но неоднократно отмечала, что Крымский мост является законной целью для наших военных.

Недавно глава СБУ заявил, что спецслужба предприняла "определенные меры" для подрыва Крымского моста.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.