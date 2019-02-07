"Опора" звернулась в поліцію щодо агітації Зеленського на безкоштовному концерті

Перед початком "Ліги сміху" у Миколаєві демонструвалися відеоролики про вибори від Зеленського

В Николаеве 5 февраля состоялось два концерта юмористического шоу "Лига смеха", один из которых был бесплатным. Перед началом мероприятия демонстрировались видеоролики о выборах и обращение кандидата в президенты Владимира Зеленского, которое содержит признаки предвыборной агитации, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Опору".

Как отмечается, в рамках всеукраинского тура в Николаеве в концерт-холле "Юность" состоялось сразу два концерта юмористического шоу "Лига смеха", один из которых был бесплатным. В отличие от вечернего, попасть на дневной концерт можно было не по билетам, а по приглашению. Зрителями этого концерта стали студенты, школьники, военнослужащие и не только.

От присутствующих на мероприятии студентов наблюдатель "Опоры" узнал, что получить приглашение можно в профкомах вузов, в частности в НУК им. адмирала Макарова, ННУ им. Сухомлинского. Военнослужащие 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады тоже имели возможность посетить бесплатный концерт.

Также в зале были замечены ученики Николаевской ООШ № 12. Как сообщил наблюдателю "Опоры" заведующий центра концерт-холл "Юность" Николаевского городского дворца культуры "Молодежный" Олег Кошевой, распространением приглашений занимались непосредственно организаторы (вероятно компания "Квартал-Концерт"), он предоставил только помещение в аренду.

По данным сети, на входе в зал контролеры сканировали штрих-код приглашения, а непосредственно в помещении зала женщина раздавала рекламные флаеры "Лиги смеха". На обратной стороне флаера размещалась информация о конкурсе. По его условиям нужно сделать фото на концерте и опубликовать с хэштегом "юморквартал" в Instagram. Победителю обещали два билета на концерт-съемку Лиги смеха в Киеве.

До начала концерта на экране несколько раз демонстрировалась серия роликов, в частности про процедуру изменения места голосования и необходимости идти на выборы. Кроме того, несколько раз было показано видео, где кандидат в президенты Владимир Зеленский рассказывает, что "решил показать предвыборную программу открыто, рассказать кто мы есть, как готовим предвыборную программу, как собираем команду и как ищем деньги". Артисты, в свою очередь, отметили, что не будут ни за кого агитировать, призывают только прийти 31 марта на выборы, чтобы голос не был потерян.

"Согласно 1 части статьи 58 закона Украины "О выборах президента Украины" предвыборная агитация − это осуществление любой деятельности с целью побуждения избирателей голосовать за или не голосовать за определенного кандидата на пост президента Украины. Поскольку предвыборная агитация Владимира Зеленского, демонстрировалась именно на бесплатном концерте, то это является нарушением ограничений относительно ведения предвыборной агитации, а именно части 6 статьи 64 закона, где сказано: "запрещается проводить предвыборную агитацию, которая сопровождается предоставлением избирателям денег или безвозмездно или на льготных условиях товаров, услуг, работ, ценных бумаг, кредитов, лотерей", - комментирует координатор общественного наблюдения "Опора" за выборами в Николаевской области Дмитрий Баштовой.

По его словам, такая предвыборная агитация или предоставление избирателям денег или безвозмездно, или на льготных условиях товаров, услуг, работ, ценных бумаг, кредитов, лотерей, что сопровождается призывами или предложениями голосовать или не голосовать за определенного кандидата или упоминанием его имени, имеет признаки подкупа избирателей.

"Практика использования разного рода благотворительных акций, концертов во время избирательного процесса, с участием кандидата на пост президента Украины или других лиц, содействующих его поддержанию, может иметь характер скрытой агитации, что нарушает принцип равного избирательного права, то есть создает заведомо неравные и неконкурентные условия участия в избирательной кампании тех кандидатов, которые не используют такие методы Кроме того, предоставление избирателям товаров и услуг на безвозмездной или на льготной основе во время проведения мероприятий с элементами предвыборной агитации может содержать признаки административного (ст. 212-10 Куоап) или уголовного (ст. 160 УК) правонарушений", – отмечает советник по юридическим вопросам "Опоры" Павел Романюк.

По данным фактам наблюдатели "Опоры" 6 февраля обратились в полицию по признакам нарушения.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский задекларировал миллионные доходы и несколько квартир.