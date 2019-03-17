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У Китаї при обваленні будинку через зсув загинули 7 осіб

Новини » Надзвичайні події    17.03.2019 - 14:11
У Китаї при обваленні будинку через зсув загинули 7 осіб
Фото: зсув у Китаї (twitter.com/InfoseekChina)

Рятувальники продовжують пошукову операцію

В північному китайському міському окрузі Ліньфень в селищі Цзаолин провінції Шансьі через сходження зсуву сталося обвалення будинку, що призвело до загибелі 7 осіб, ще 13 вважаються зниклими без вісті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Повідомляється, що зсув накрив два житлових будинки, громадську купальню і тимчасову споруду. Рятувальники дістали з-під завалів живими 16 осіб, всі вони були госпіталізовані, але троє з них померли. Ще 4 людини були знайдені загиблими.

В місцевій адміністрації розповіли, що на місці події рятувальники продовжують проводити пошукову роботу. Для цього вони використовують спеціальне обладнання і навчених собак.

У рятувальній операції було задіяно до 710 осіб, серед яких рятувальні служби, медики і військові.

Нагадаємо, в Індонезії зсув накрив завалами кілька десятків людей. За даними агентства з надзвичайних ситуацій Індонезії, вже вдалося врятувати 13 людей з-під завалів. Один чоловік знайдений мертвим.

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