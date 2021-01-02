Зсув грунту в Норвегії: рятувальники знайшли друге тіло

Фото: пошукова операція в Норвегії (nrk.no)

Біля Осло знайшли другу жертву зсувів грунту, які сталися у середу, 30 грудня. Тіло знайшли менш ніж в 100 метрах від місця зсувів.

Про це повідомляє NRK.

Поліція не може назвати стать і вік знайденої жертви. Тіло знайшла команда пошукачів з собаками вранці в суботу.

У правоохоронних органах ще розраховують знайти живих. Рятувальна операція продовжиться в неділю. Залишаються зниклими безвісти вісім чоловік.

Перше тіло знайдено в п'ятницю. Тоді поліція також не змогла уточнити вік або стать загиблого.

Зсув у муніципалітеті Джердрум стався вдень у середу, 30 грудня. Довжина зсуву становить 700 метрів, і він серйозно пошкодив щонайменше 14 житлових будинків. Понад 1000 жителів евакуйовано. Ще 1,5 тисячі осіб можуть бути змушені покинути свої будинки, оскільки ще існує загроза зсувів.