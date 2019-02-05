Оплату агітаторам на виборах будуть кваліфікувати як підкуп

У МВС нагадали про кримінальну відповідальність за оплату роботи агітаторів і спостерігачів на виборах

Все дополнительные выплаты членам избирательных комиссий будут расценены как нарушение украинского законодательства. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Так, в ведомстве напомнили об уголовной ответственности за оплату работы агитаторов и наблюдателей на выборах - такие нарушения избирательного законодательства полиция будет квалифицировать как подкуп избирателя.

"С целью превенции избирательных нарушений участников избирательного процесса подчеркиваем, что законодательство не предусматривает дополнительную оплату членам комиссий, вне государственного бюджета. Избирательное законодательство, закон "О выборах президента Украины", не предполагают, что кандидаты имеют право платить наблюдателям и агитаторам во время избирательной кампании. Попытка осуществить такие платежи будет квалифицироваться по статье 160 Уголовного кодекса Украины "Подкуп избирателей", - заявил Варченко.

Варченко обратил внимание на то, что нарушением законодательства будет и составление трудовых соглашений для агитаторов.

Напомним, Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в стране пытаются создать систему масштабного подкупа избирателей во время выборов президента, которые состоятся весной 2019 года.