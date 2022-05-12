Оплата газу Росії рублями, розцінюється як порушення санкцій, - Єврокомісія

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова речника Єврокомісії Тіма Макфі.

"Я не можу вам назвати термінів (появи нових рекомендацій, - ред). Робота продовжується. У будь-якому випадку наша позиція зрозуміла. І якщо нам слід роз'яснити її державам-членам, ми зробимо це. І щодо публікації нових орієнтацій, ми вас проінформуємо, коли вони будуть готові", - додав Макфі.

Він зауважив, що Єврокомісія оновить свої рекомендації щодо цього питання, а проблема обговорюватиметься з юридичною службою Ради ЄС.

"З урахуванням указу наша позиція, наші орієнтації (для країн ЄС) щодо режиму санкцій залишаються незмінними”, - відзначив речник.

За словами Макфі, Єврокомісія уважно вивчила лист "Газпрому" своїм клієнтам з роз'ясненням нового указу голови Кремля Володимира Путіна, який уточнює процедуру оплати газу рублями.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Білорусь погодилась оплачувати російський газ рублями.

Тим часом за словами прем'єр-міністра Чехії Петро Фіала, його країна не оплачуватиме газ Росії рублями. Як він відзначив, Чехія та Польща створять групу для реагування на припинення поставок нафти з Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.