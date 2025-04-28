Опека над детьми в Украине: в Раде предложили принципиальное новшество

Проект подан большой группой депутатов и имеет большие шансы на принятие.

Основным нововведением проекта является введение института распоряжения об обеспечении опеки и попечительства по приоритетному праву на назначение опекунами, попечителями.

Также предусмотрено установление порядка составления, удостоверения и регистрации таких распоряжений, определение механизма учета воли родителей при назначении опекунов и попечителей.

Законопроект предусматривает регулирование порядка составления распоряжений:

возможность составления совместного распоряжения обоими родителями;

- возможность составления отдельных распоряжений каждым из родителей;

возможность определения нескольких потенциальных опекунов (попечителей) в порядке приоритетности; -

возможность определения лиц, которые не могут быть назначены опекунами (попечителями).

Обоснование проекта

Как отмечается в пояснительной записке, действующее законодательство Украины не предусматривает возможности для родителей, опекунов и попечителей заранее определить лиц, которые будут иметь приоритетное право на назначение опекунами или попечителями их детей или подопечных в случае их смерти, признания недееспособными, безвестно отсутствующими или в других случаях невозможности выполнения ими своих обязанностей.

"Особую актуальность этот вопрос приобретает в условиях военного положения, когда родители, которые являются военнослужащими или выполняют другие важные функции, связанные с обороной государства, нуждаются в дополнительных гарантиях по защите интересов их детей", - говорится в документе Международный опыт свидетельствует об эффективности подобных механизмов.

Во многих развитых странах существует институт предварительного назначения опекунов (guardianship designation):

В США большинство штатов имеют законодательство, позволяющее родителям назначить опекуна для своих детей через завещание или отдельный документ (standby guardianship). Это особенно актуально для родителей-одиночек и родителей с тяжелыми заболеваниями.

В Великобритании The Children Act 1989 позволяет лицам с родительской ответственностью назначать опекунов на случай своей смерти.

В Германии родители могут назначить опекуна через завещание или отдельное распоряжение, которое должно быть нотариально удостоверено.