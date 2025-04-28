Опека над детьми в Украине: в Раде предложили принципиальное новшество

Законодательство Украины не предусматривает возможности для родителей заранее определить опекунов для их детей на случай смерти или других обстоятельств. В Раде хотят ввести нормы, которые действуют в США и ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой проект закона №13215.
Проект подан большой группой депутатов и имеет большие шансы на принятие.
Основным нововведением проекта является введение института распоряжения об обеспечении опеки и попечительства по приоритетному праву на назначение опекунами, попечителями.
Также предусмотрено установление порядка составления, удостоверения и регистрации таких распоряжений, определение механизма учета воли родителей при назначении опекунов и попечителей.
Законопроект предусматривает регулирование порядка составления распоряжений:
Как отмечается в пояснительной записке, действующее законодательство Украины не предусматривает возможности для родителей, опекунов и попечителей заранее определить лиц, которые будут иметь приоритетное право на назначение опекунами или попечителями их детей или подопечных в случае их смерти, признания недееспособными, безвестно отсутствующими или в других случаях невозможности выполнения ими своих обязанностей.
"Особую актуальность этот вопрос приобретает в условиях военного положения, когда родители, которые являются военнослужащими или выполняют другие важные функции, связанные с обороной государства, нуждаются в дополнительных гарантиях по защите интересов их детей", - говорится в документе Международный опыт свидетельствует об эффективности подобных механизмов.
Во многих развитых странах существует институт предварительного назначения опекунов (guardianship designation):
В США большинство штатов имеют законодательство, позволяющее родителям назначить опекуна для своих детей через завещание или отдельный документ (standby guardianship). Это особенно актуально для родителей-одиночек и родителей с тяжелыми заболеваниями.
В Великобритании The Children Act 1989 позволяет лицам с родительской ответственностью назначать опекунов на случай своей смерти.
В Германии родители могут назначить опекуна через завещание или отдельное распоряжение, которое должно быть нотариально удостоверено.
По оценке МВФ, наличное население Украины в 2021 году составляло 41,0 млн человек. В 2022 году оно сократилось до 34,5 млн человек. МВФ ожидает, что беженцы начнут возвращаться в 2026 году, и население стабилизируется на уровне 33 млн человек к 203 году.