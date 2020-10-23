Оперуповноваженого Миколаївського СІЗО арештували за збут наркотиків

Оперуповноваженого Миколаївського СІЗО затримали за збут наркотиків. Правоохоронця затримали одразу після пронесення наркотиків на територію установи.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Вказано, що співробітника СІЗО викрили ще 21 жовтня.

"Останній незаконно купував наркотичні засоби, а потім збував їх особам, що перебувають під вартою. Під час проведення обшуків за місцями роботи та проживання затриманого правоохоронці вилучили розфасовані пакунки та пластикові тубуси з речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору, 17 мобільних телефонів", - вказано у повідомленні.

Фото: вилучене у співробітника СІЗО

Правоохоронця затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу та повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу.

"Сьогодні суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 998 тисяч гривень. За збут наркотиків зловмиснику може загрожувати покарання від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна", - інформують у Нацполіції.

Нагадаємо, на початку вересня у Києві за торгівлю наркотиками затримали співробітника поліції. У ході обшуків у нього знайшли нагородний пістолет колишнього президента України Віктора Януковича.

Як писало РБК-Україна, у червні у Павлограді Дніпропетровської області розформували поліцейський відділок через торгівлю правоохоронців наркотиками.