Операцию подрыва пейджеров "Хезболлы" организовала "Моссад", - Reuters

Как отметил высокопоставленный источник в ливанской службе безопасности, "Хезболла" заказала 5 тысяч пейджеров тайваньской компании Gold Apollo, которые были ввезены в страну в начале текущего года. Источник показал фотографию модели пейджера AP924, который, как и другие пейджеры, в беспроводном режиме принимает и отображает текстовые сообщения, но не может совершать телефонные звонки.

Боевики используют пейджеры как низкотехнологичные средства связи, пытаясь уклониться от израильского отслеживания их местонахождения. Впрочем, по словам ливанского источника, устройства были модифицированы израильской спецслужбой "на производственном уровне".

"Моссад вживил в устройство плату со взрывчатым материалом, которое может получать код. Ее очень трудно обнаружить любым способом. Даже с помощью любого прибора или сканера", - сказал собеседник.

Источник сообщил, что 3 тысячи пейджеров взорвались после отправки закодированного сообщения, которое одновременно активировало взрывчатку.

Другой источник в органах безопасности сообщил Reuters, что в новых пейджерах было спрятано до трех граммов взрывчатки, которую "Хезболла" не замечала месяцами.

Проанализированные агентством снимки уничтоженных пейджеров, показали формат и наклейки на задней панели, которые соответствовали пейджерам, изготовленным компанией Gold Apollo из Тайбэя (Тайвань).