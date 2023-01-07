Операции ВСУ на Кинбурнской косе и вражеские штурмы Соледара: новые карты боев

Силы обороны Украины с боями продолжают контрнаступательные действия в районе Сватово - Кременная, российские оккупанты не прекращают штурмы под Бахмутом и Соледаром, а в южных регионах воины ВСУ проводят операции на Кинбурнской косе и держат позиции на острове на Днепре.

Контрнаступательные действия ВСУ на западе Луганской области - востоке Харьковской области

Украинские и российские войска 6 января продолжили наступательные операции в районе Сватово. По сообщению Генштаба ВСУ, войска РФ провели ограниченную наземную атаку в районе Стельмаховки (15 км к северо-западу от Сватово). Российский "военкор" утверждал, что и российские, и украинские войска ведут позиционные бои на Сватовском направлении и что ВСУ безуспешно атаковали российские позиции в районе Куземовки (13 км к северо-западу от Сватово). Российские военные блогеры также указали, что подразделения Западного военного округа, в частности, 27-я отдельная мотострелковая бригада 1-й гвардейской танковой армии и 3-я мотострелковая дивизия 20-й общевойсковой армии, действуют вблизи Сватово.

Также 6 января российские и украинские войска продолжили наступательные операции в районе Кременной. Как заявили в Генштабе ВСУ, украинские войска отражали атаки оккупантов в районе Макеевки (22 км к северо-западу от Кременной) и Площанки (16 км к северо-западу от Кременной). Российский блогер сообщил, что под Макеевкой ведут бои части 752-го гвардейского мотострелкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии. Другой российский "военкор" утверждал, что ВСУ предприняли несколько безуспешных контратак, чтобы вернуть утраченные позиции вдоль реки Балка-Журавка, которая протекает между Площанкой и Кременной. В Минобороны РФ заявило об активности украинских диверсионно-разведывательных групп к юго-западу от Кременной между Серебряной и Григоровкой. Российские источники продолжали утверждать, что войска РФ ведут бои за Белогоровку (10 км к югу от Кременной).

Ситуация на Донбассе

Российские источники утверждали, что 6 января войска РФ продвинулись в Соледаре. Несколько блогеров сообщили, что силы группы "Вагнера" штурмовали Бахмутское (10 км к северо-востоку от Бахмута и чуть южнее Соледара) в ночь с 5 на 6 января и прорвались к центру Соледара. Один "военкор" опубликовал кадры с "вагнеровцем", якобы в центре Соледара, хотя наемник говорит, что еще слишком рано говорить о том, что они полностью захватили Соледар. Один блогер утверждал, что войска РФ продвинулись до Краснополья, в 4 км к северо-западу от Соледара, и что в результате украинская группировка в Бахмуте находится под угрозой окружения. В ISW отметили, что еще не обнаружили визуальной информации, подтверждающей эти заявления России.

Основатель российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин особенно подчеркнул, что ответственность за эти заявленные успехи несут исключительно "вагнеровцы", но что обсуждение полного захвата Соледара преждевременно. Пригожин продолжает позиционировать себя и силы группы "Вагнера" как единственных действующих лиц, ответственных за успехи в районе Бахмута, как ранее отмечал ISW.

Украинские войска 6 января продолжали оборонять позиции к северо-востоку и югу от Бахмута. В Генштабе ВСУ сообщили, что военные отразили атаки россиян на сам Бахмут; к северо-востоку от Бахмута вблизи г. Спорное (30 км к северо-востоку), Соледар, Красная Гора (5 км к северу); и к югу от Бахмута возле Клещиевки (7 км к юго-западу) и Курдюмовки (13 км к юго-западу). В Госпогранслужбе Украины подчеркнули, что украинские силы нейтрализовали российскую точку пуска гранат на Бахмутском направлении, чтобы предотвратить подготовку к очередной российской контратаке в этом районе. Российские "военкоры" продолжали обсуждать боевые действия южнее и северо-восточнее Бахмута.

Российские войска 6 января продолжили наступательные операции на западной окраине Донецка. Как проинформировали в Генштабе ВСУ, оккупанты атаковали районы Первомайское (на северо-западной окраине Донецка), Марьинки и Победы (на юго-западной окраине Донецка). Российский "военкор" также сообщил о боях к северо-западу от Донецка в районе Невельского и к юго-западу от Донецка в районе Новомихайловки. "ДНРовцы" опубликовали графические видеозаписи, как сообщается, последствий нападения 5-й бригады "ДНР" на украинскую группировку в Марьинке. "Военкоры" расширили кадры, чтобы подчеркнуть интенсивность операций в Марьинке.

Войска РФ 6 января не наносили заявленных или подтвержденных наземных ударов в западной части Донецкой и восточной Запорожской областях и продолжали плановые обстрелы вдоль линии соприкосновения в этом районе. В Минобороны РФ подчеркнули свое использование термобарических артиллерийских систем в западной части Донецкой области, указав, что российские силы могут использовать это вооружение военного округа для определения приоритетов операций в этом районе.

"Южная ось"

Российские источники утверждали, что 6 января ВСУ проводили операции на Кинбурнской косе в Николаевской области и удерживали позиции на острове на реке Днепр в Херсонской области. Российский "военкор" заявил, что украинские силы в настоящее время проводят разведывательные мероприятия в районе Кинбурнской косы. Другой российский блогер распространил кадры от 6 января, на которых, как сообщается, подразделения российского спецназа ведут огонь по позициям ВСУ на острове Большой Потемкинский к юго-западу от города Херсон в дельте реки Днепр. Российские источники утверждали, что 5 января российские силы удерживают позиции на острове. Российские источники использовали кадры, опубликованные 5 января, чтобы утверждать, что войска РФ захватили остров, но более поздняя геолокация кадров показывает, что россияне на самом деле действовали к югу от острова Большой Потемкинский на правом берегу реки Конка возле Кардашинки Херсонской области (9 км к югу от города Херсона).

ВСУ продолжают наносить удары по российским позициям в тыловых районах юга Украины. В Генштабе ВСУ сообщили, что 5 января украинские войска нанесли удар по российским войскам в Гавриловке Второй Херсонской области, серьезно ранив 100 российских военнослужащих. Российские блогеры 6 января заявили, что украинские силы обстреляли Олешки и Каховку в Херсонской области, а также Токмак и Дорожнянку в Запорожской области. Местный херсонский Телеграм-канал 6 января распространил сообщения о том, что жители слышали взрывы в окрестностях Раденска Херсонской области. Глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицына сообщила 6 января, что жители слышали 11 взрывов в Бердянске Запорожской области.

Российские войска продолжали плановые артиллерийские удары западнее Гуляйполя, на правом берегу Днепра в Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях. Украинские источники сообщили, что войска РФ нанесли удары по Херсону, Бериславу, Никополю и Очакову.