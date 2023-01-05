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Пограничники нанесли серьезные потери россиянам на Бахмутском направлении: подробности

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Четверг 05 января 2023 12:16
Пограничники нанесли серьезные потери россиянам на Бахмутском направлении: подробности Фото: пограничники нанесли серьезные потери россиянам на Бахмутском направлении (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Вчера 4 января россияне пытались штурмовать на Бахмутском направлении, однако понесли серьезные потери от украинских снайперов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГПСУ.

Снайперы ликвидировали трех рашистов. Также уточняются данные о потерях врага в результате ударов по ним из минометов.

"Вчера на Бахмутском направлении россияне пытались штурмовать позиции Сил обороны. Однако пограничники не позволили им это сделать. Пули снайперов унесли жизни трех оккупантов, а по другим отработали минометные расчеты наших ребят. Информация по потерям врага уточняется", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, каждая неудача врага на Бахмутском направлении и в целом на Донбассе является существенным ослаблением России.

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