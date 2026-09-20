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Операция "Вивальди" набирает обороты. Белецкий рассказал о новых успехах ВСУ в Донецкой области

11:41 20.09.2026 Вс
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий (Ukrinform_NurPhoto_via)

Наступательная операция ВСУ в Донецкой области под названием "Вивальди" набирает обороты. Под украинский контроль вернули уже 125 кв. км территории.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал командир Третьего армейского корпуса бригадный генерал Андрей Билецкий.

"Вивальди" продолжается и набирает обороты. Третий корпус уволил Шандриголово, Дерилово и установил полный контроль над Дробышевы", - сообщил Белецкий.

По его словам, в 1 и 2 сезонах наступательной операции "Вивальди" Третий армейский корпус и приданые подразделения вернули под украинский контроль уже 125 кв. км территорий, из которых 50 кв. км - деоккупировали.

Уничтожены еще 800 солдат противника. Общие потери армии РФ за оба сезона - более 3000 оккупантов.

Корпус продолжает стачивать наступательный потенциал сразу трех российских армий - 20-й, 25-й и 1-й танковой.

"Во время штурмовых действий впереди пехоты всегда идут дроны и НРК. Третий армейский корпус первым в мире начал десантирование наземных роботизированных комплексов. Наши тяжелые бомберы доставляют НРК-камикадзе более 10 километров в тыл противника", - рассказал Билецкий.

Он добавил, что арта и беспилотные системы били по командным пунктам, узлам связи, логистике, переправам и резервам врага. ПВО и РЭБ создали защитный купол над районом боевых действий. Ослепленный враг не сумел раскрыть замысел операции, а наши подразделения закреплялись на уволенных рубежах.

"Музыка "Вивальди" продолжается. И следующие новости - скоро", - отметил командир корпуса.

Операция "Вивальди"

Напомним, третий армейский корпус начал наступательную операцию "Вивальди" на севере Донецкой области.

В течение недели Силы оборонысовершили новые продвижения - зачистили и уволили населенные пункты.

В частности, украинские военные без потерь выбили россиян из поселка Среднее, полностью зачистив и взяв под контроль населенный пункт.

Кроме того, ранее сообщалось, что Силам обороны удалось освободить территорию больше Житомира. В ходе боев украинские воины ликвидировали замаскированного противника и создали плацдарм для дальнейшего наступления в регионе.

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