Потомки депортированных из Польши украинцев получат компенсации: детали

Законопроект "О внесении изменений в Закон "О восстановлении прав лиц, депортированных по национальному признаку" под №2038 внесли на рассмотрение еще в 2019 году. По данным авторов документа, речь идет о не менее 700 тысяч человек, которые могут претендовать на выплату компенсаций.

Важно, что компенсации будут выплачиваться из украинского бюджета. О компенсациях от современной Польши речь не ведется.

Кто может получить компенсацию

Принятым законом признается, что решения о депортации, принятые властями бывшего СССР, "союзных республик" и ПНР, являются незаконными и преступными актами. Соответственно, восстановление прав граждан Украины из числа депортированных лиц определяется одним из приоритетных направлений.

Компенсационные выплаты могут получить лица или наследники лиц, которых в 1944-1951 годах принудительно переселили с территорий компактного проживания украинского населения в Польше.

Лицам, пострадавшим от выселения, предоставят статус "депортированных". Кроме статуса, такие лица (или их наследники) получат ряд прав, в частности право на изъятые в результате депортации имущество и дома.

Как будут компенсировать утраченное

Отмечается, что заявление можно будет подать не позднее, чем в течение трех лет с момента приобретения лицом статуса "депортированного". В течение пяти лет будет осуществляться поэтапное возмещение утраченного имущества, а в случае смерти лица - его наследникам.

Также "депортированные лица" имеют право на единовременную денежную помощь, которая выплачивается после приобретения соответствующего статуса. Размер и порядок всех компенсационных мер определит Кабинет министров.