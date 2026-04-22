Операция США вышла за пределы Ближнего Востока, - The Washington Post

13:30 22.04.2026 Ср
3 мин
Началось все с захвата танкера "теневого флота"
Елена Чупровская
Фото: Операции США против Ирана вышли за пределы Ближнего Востока: что известно (Getty Images)

США захватили иранский танкер в Индийском океане - операции против Тегерана вышли за пределы Ближнего Востока

Что произошло

Во вторник, 21 апреля, американские военные захватили танкер "Тифани" в открытых водах Индийского океана. Судно подозревают в контрабанде иранской нефти.

На видео, которое опубликовал Пентагон, видно, как американские бойцы спускаются с вертолетов на борт танкера. Операция прошла без инцидентов.

США ввели санкции против "Тифани" еще прошлым летом. Официальные лица утверждают, что судно осуществляло перевалку иранской нефти с корабля на корабль - так называемая схема "теневого флота" для обхода санкций.

Таким образом, как пишет The Washington Post, операция США против Ирана вышла за пределы Ближнего Востока ,

По данным спутниковых снимков, в марте танкер загрузили на острове Харг - главном нефтяном терминале Ирана в Персидском заливе. На борту может быть до 2 миллионов баррелей нефти.

Американский чиновник заявил, что решение о дальнейшей судьбе "Тифани" и его экипажа примут в течение нескольких дней.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн еще на прошлой неделе предупредил: американские силы будут преследовать "любое судно под иранским флагом или любое судно, которое пытается оказать материальную поддержку Ирану" - в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе.

Параллельно американские эсминцы сопровождают по меньшей мере два иранских танкера - "Дорена" и "Севин" - у западного побережья Индии.

По состоянию на вторник морская блокада иранских портов, которая действует с 13 апреля, принудительно развернула по меньшей мере 28 судов.

По данным трех американских чиновников, в ближайшие дни на Ближний Восток прибудет третий авианосец США - корабль "Джордж Г. В. Буш". Сейчас он проходит транзитом через восток Африки.

После его прибытия США будут иметь в регионе большую концентрацию военно-морской силы, чем когда-либо с начала конфликта с Ираном. Авианосцы "Джеральд Р. Форд" и "Авраам Линкольн" уже находятся соответственно в Красном и Аравийском море, каждый с десятками истребителей на борту.

Как сообщало РБК-Украина, США ожидали от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи ответа относительно условий урегулирования именно в среду, 22 апреля.

Одна из причин, почему Трамп продлил перемирие - желание дождаться этого ответа и получить от иранской стороны четкие директивы для переговорщиков.

Также мы писали, что Иран не признал продление перемирия, объявленного Вашингтоном, поскольку США продолжают блокаду Ормузского пролива.

Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиИранБлижний восток