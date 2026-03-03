Операция против Ирана: США впервые в истории использовали аналоги "Шахедов"

США официально подтвердили первое боевое применение новых беспилотников дальнего радиуса действия в Иране. Речь идет о так называемых аналогах иранских "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Центрального командования США (CENTCOM) в Х.

Речь идет о системе LUCAS (Low-cost Uncrewed Combat Attack System), которую многие военные обозреватели уже называют американским аналогом иранских "Шахедов".

Судя по опубликованным кадрам, аппараты имеют схожую конструкцию, включая аэродинамическую схему, двигатель внутреннего сгорания и толкающий винт. Эксперты полагают, что при разработке могла использоваться "обратная инженерия" на основе изучения обломков иранских дронов.

Одной из главных особенностей новых дронов стало возможное наличие терминалов спутниковой связи. На снимках фюзеляжей видны характерные прямоугольные элементы, внешне напоминающие оборудование Starlink.

При этом остается неизвестным, используют ли военные стандартную коммерческую сеть или специализированную защищенную систему Starshield от компании SpaceX. Вашингтон подтверждает факт использования дронов, однако технические подробности их оснащения терминалами связи пока не раскрывает.

Использование спутниковых технологий позволяет операторам сохранять полный контроль над беспилотником на протяжении всего полета и наводить его визуально при наличии камеры. Это значительно усложняет перехват аппаратов, так как спутниковый сигнал трудно блокировать средствами радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, такая система управления позволяет дронам маневрировать на малых высотах, эффективно обходя зоны действия радаров и систем противовоздушной обороны.