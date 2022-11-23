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Операция под "чужим флагом". Кремль готовит атаку на Белгородскую область, - ISW

Фото: Кремль готовит атаку на Белгородскую область (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Кремле создают информационные условия для атаки под "чужим флагом" в Белгородской области с целью восстановить общественную поддержку войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Как пишут аналитики, кремлевские пропагандисты начали выдвигать гипотезу, что украинские войска якобы стремятся вторгнуться в Белгородскую область, а другие пропагандисты отмечают, что российским силам необходимо восстановить контроль над Купянском в Харьковской области, чтобы свести к минимуму угрозу украинского нападения.

Эти утверждения уже давно циркулируют в сообществе военкоров, которые критиковали российское военное командование за бегство из Волчанска на северо-востоке Харьковской области.

Они также активизировали свои призывы вернуть освобожденные территории в Харьковской области 22 ноября, заявив, что такие упреждающие меры остановят украинцев от проведения штурмовых операций на Купянском и Волчанском направлениях.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также опубликовал кадры, демонстрирующие строительство укреплений на границе Украины.

"Утверждения России о готовящемся нападении Украины на Белгородскую область абсурдны и направлены только на то, чтобы запугать общественность и заставить ее поддержать войну. Украина не имеет стратегического интереса во вторжении в Россию и не может сделать это в таких масштабах", - отмечают аналитики.

По их мнению, эти "нелепые предположения о фантастическом украинском вторжении в Россию" также могут быть частью плана Кремля по признанию и умиротворению радикальных сторонников войны.

Российские военкоры неоднократно обвиняли Кремль и Министерство обороны России в неспособности защитить Россию, включая недавно аннексированные территории. Кремль, однако, вряд ли сможет повторно захватить Харьковскую область, как того требуют эти националистические деятели, считают эксперты.

В ISW также добавили, что финансист ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин также использует нагнетание страха по поводу фиктивной угрозы украинского вторжения для укрепления своей власти в приграничных регионах России.

Ключевые выводы аналитиков ISW

  • Российские военные значительно истощили свой арсенал высокоточных ракет, но, вероятно, по-прежнему будут угрожать украинской инфраструктуре.
  • Российские военные, вероятно, изо всех сил пытаются пополнить свой арсенал систем высокоточного оружия.
  • Премьер-министр Беларуси посетил Иран, чтобы обсудить экономическое сотрудничество и возможные связи в сфере безопасности.
  • Передвижение российских военных предполагает, что российские силы, вероятно, укрепляют позиции в восточной части Запорожской и западной части Донецкой областей.
  • Украинские войска продолжали контрнаступательные действия на линии Сватово-Кременная.
  • Российские войска продолжали наступательные действия в районе Бахмута и Авдеевки.
  • Крымские оккупационные власти продемонстрировали повышенное беспокойство - вероятно, в результате украинских ударов по российским наземным коммуникациям и операции на Кинбурнской косе.
  • Кремль продолжает перекладывать озабоченность по поводу мобилизации на Министерство обороны России.
  • Российские источники продолжают рекламировать принудительное усыновление украинских детей в российские семьи.

Ранее аналитики рассказали, что российские власти продолжают усиливать контроль над информационным пространством, которое все больше наводняется критикой в адрес российских военных - как внутри страны, так и за ее пределами.

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ЧВК Вагнера