Операция "Паутина": в Германии своя оценка потерь стратегической авиации РФ

После масштабной атаки украинских беспилотников на аэродромы вглубь территории РФ Германия оценила, что было повреждено не менее 10% стратегической авиации врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг рассказал, что атака украинских дронов на российские аэродромы 1 июня, вероятно, повредила около 10% российского стратегического бомбардировочного флота.
"По нашей оценке, было повреждено более десятка самолетов, стратегические бомбардировщики ТУ-95 и ТУ-22, а также самолеты-разведчики А-50", - пояснил он.
В то же время, по словам генерала, который координирует военную помощь Берлина Киеву и тесно сотрудничает с украинским министерством обороны, пораженные самолеты А-50 больше не могут быть использованы на запчасти.
"Это потеря, ведь таких самолетов осталось всего несколько единиц", - сказал он.
Он также рассказал и о потерях флота дальней бомбардировочной авиации.
"По нашей оценке, 10% его было повреждено в результате атаки", - добавил Фройдинг.
Напомним, в это воскресенье, 1 июня, Служба безопасности Украины провела уникальную операцию по уничтожению российских стратегических бомбардировщиков.
Этой операцией непосредственно руководил председатель СБУ Василий Малюк по поручению президента Украины Владимира Зеленского.
Беспилотники СБУ поразили четыре военные базы: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая". И, как рассказал глава СБУ Василий Малюк, в результате ударов дронами было поражено более 40 самолетов стратегической авиации РФ.
Заметим, что Украина объявила о поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ. В СБУ даже подсчитали, сколько потеряла Российская Федерация за один такой день украинской спецоперации.
Сегодня, 7 июня, Служба безопасности Украины поделилась уникальными кадрами со спецоперации "Паутина".
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