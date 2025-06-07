Операция "Паутина": в Германии своя оценка потерь стратегической авиации РФ

Немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг рассказал, что атака украинских дронов на российские аэродромы 1 июня, вероятно, повредила около 10% российского стратегического бомбардировочного флота.

"По нашей оценке, было повреждено более десятка самолетов, стратегические бомбардировщики ТУ-95 и ТУ-22, а также самолеты-разведчики А-50", - пояснил он.

В то же время, по словам генерала, который координирует военную помощь Берлина Киеву и тесно сотрудничает с украинским министерством обороны, пораженные самолеты А-50 больше не могут быть использованы на запчасти.

"Это потеря, ведь таких самолетов осталось всего несколько единиц", - сказал он.

Он также рассказал и о потерях флота дальней бомбардировочной авиации.

"По нашей оценке, 10% его было повреждено в результате атаки", - добавил Фройдинг.