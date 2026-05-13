Операция "Кувалда": Пентагон обсуждает переименование миссиии против Ирана

Согласно данным источников телеканала, в Вашингтоне опасаются, что перемирие между сторонами может не сохраниться, а боевые действия снова перейдут в фазу масштабной эскалации.

Текущее название американской операции против Ирана - Epic Fury "Эпическая ярость". В прошлом году после ударов США по иранским ядерным объектам название операциии было Operation Midnight Hammer - "Операция Полуночный молот”.

Как отмечает NBC News, возможная смена названия может иметь не только символическое, но и юридическое и политическое значение. В частности в контексте полномочий администрации США по ведению боевых действий без отдельного одобрения Конгресса.

Стоит отметить, что на фоне нестабильного перемирия между Вашингтоном и Тегераном, США продолжают усиливать военное присутствие на Ближнем Востоке. Речь идет о переброске систем ПВО и авиации в регион из-за риска нового конфликта.