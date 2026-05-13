RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Операция "Кувалда": Пентагон обсуждает переименование миссиии против Ирана

00:27 13.05.2026 Ср
2 мин
Нынешнее название операции США против Ирана - "Епическая ярость"
aimg Юлия Маловичко
Фото: (Gettty Images)

В Пентагоне обсуждают возможность переименования военной операции США против Ирана в случае окончательного срыва режима прекращения огня. Новым названием может стать “Sledgehammer” (“Кувалда”).

Согласно данным источников телеканала, в Вашингтоне опасаются, что перемирие между сторонами может не сохраниться, а боевые действия снова перейдут в фазу масштабной эскалации.

Текущее название американской операции против Ирана - Epic Fury "Эпическая ярость". В прошлом году после ударов США по иранским ядерным объектам название операциии было Operation Midnight Hammer - "Операция Полуночный молот”.

Как отмечает NBC News, возможная смена названия может иметь не только символическое, но и юридическое и политическое значение. В частности в контексте полномочий администрации США по ведению боевых действий без отдельного одобрения Конгресса.

Стоит отметить, что на фоне нестабильного перемирия между Вашингтоном и Тегераном, США продолжают усиливать военное присутствие на Ближнем Востоке. Речь идет о переброске систем ПВО и авиации в регион из-за риска нового конфликта.

Последнее о войне в Иране

Как известно, между Вашингтоном и Тегераном пока кое-как держится договоренность о прекращении огня, однако в случае ее нарушения Иран обещает усиление ядерной программмы, что является недопустимым для США.

Также недавно глава Пентагона Пит Хегсет заявлял, что Пентагон разрабатывает план атак на иранские объекты в Ормузе в случае срыва перемирия.

Стоит отметить, что Израиль, который начал войну против Ирана в один день со США, опасается неудачной сделки между Вашингтоном и Тегераном.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПентагонСоединенные Штаты АмерикиИран