Операция в Белгородской области: "РДК" показал видео-отчет

В подразделении подчеркнули, что за сутки бойцам "РДК" удалось взять под полный контроль территорию по площади больше, чем весь Бахмут (площадь города составляет более 41 квадратного километра).

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

"Пока это лишь проба наших сил, хотя в ходе таких "упражнений" мы смогли угнать новый БТР-82А! Дальше больше", - отмечают в "РДК".

Операция в Белгородской области

Напомним, 22 мая бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России", которые помогают Украине обороняться от вторжения оккупантов, объявили о начале операции в приграничных районах Белгородской области. С самого утра там раздавались взрывы и звучали выстрелы.

В Главном управлении разведки подчеркивали, что целью таких действий было создание зоны безопасности на границе России с Украиной, чтобы защитить мирных украинцев от обстрелов.

При этом военные заявляли о том, что они уже на второй день рейда смогли уничтожить мотострелковую роту армии РФ (около 150 человек) и захватить вражескую технику.