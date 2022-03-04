Які операції з валютою доступні сьогодні, - роз'яснення НБУ

Інформація для громадян:

Продати іноземну валюту можна у працюючих відділеннях банків, операторів поштового зв’язку та у обмінниках, обмеження відсутні. Офіційний курс гривні до долара - 29,25 грн/долар (зафіксований на 24.02.2022).

Купівля іноземної валюти поки заборонена (заборона діє з 24 лютого 2022 року).

Зняти з валютного рахунку можна валюту у валюті рахунку в еквіваленті 30 тис. грн на день без комісій (дозволено з 1 березня 2022 року), та у національній валюті у розмірі 100 тис. грн, попередньо здійснивши продаж валюти з власного рахунку та зарахувавши ці кошти на рахунок в національній валюті (дозволено з 24.02.2022 року).

Продати валюту можна через онлайн-банкінг без обмежень.

За кордоном можна використовувати платіжні картки для зняття готівки та розрахунків. Обмежень на безготівкові розрахунки за кордоном немає.

Заборонені будь-які операції з використанням російських та білоруських рублів.

Заборонені перекази, в тому числі з використанням картки або іншого електронного платіжного засобу, який випустила платіжна система, що працює в РФ та Білорусі. Також такими картками не можна розрахуватись в Україні: зробити переказ чи платіж або зняти з них готівку.

Підприємствам:

Підприємства, які мають спеціальні дозволи та забезпечують виконання мобілізаційних планів, можуть знімати готівкою іноземну валюту без обмежень.

На територіях, які перебувають під загрозою окупації Росії, зняти з валютного рахунку можна без обмежень валюту у валюті рахунку, рішення щодо обсягів видачі готівкової валюти будуть ухвалювати керівники відділень банків на місцях, виходячи з ситуації з наявністю готівки.

Безготівкові розрахунки

НБУ закликав не створювати зайве навантаження на банки, не наражати на небезпеку себе та інкасаторів, які здійснюють підкріплення банкоматів та кас банків готівкою.

"Користуйтеся платіжними картками: здійснювати розрахунки можна як з гривневої, так і з валютної картки. Жодних обмежень на безготівкові розрахунки Національний банк України не вводив. Банківська система працює злагоджено. Національний банк, зі свого боку, підкріплює каси банків готівкою та банківську систему ліквідністю", - йдеться в повідомленні.

Облікова ставка НБУ

Правління Національного банку 3 березня вирішило відкласти ухвалення рішення щодо облікової ставки. Отже, облікова ставка залишатиметься незмінною, на рівні 10%.