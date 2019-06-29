Операцією з отруєння Скрипалів керував із Лондона третій підозрюваний, - Bellingcat

Фото: місце вивлення отрути (Twitter/Daily Mail)

Співробітник ГРУ Денис Сергєєв прилетів до Лондона за два дні до отруєння

Операцією працівників Головного розвідуправління Російської Федерації, які отруїли російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля і його доньку Юлію, керував з Лондона третій підозрюваний. Як передає РБК-Україна, про це у своєму розслідуванні повідомляють Bellingcat та The Insider.

Журналісти з'ясували, що це співробітник ГРУ РФ Денис Сергєєв, проте подорожував він з паспортом на ім'я Сергій Федотов. Він прилетів до Лондона за два дні до отруєння Скрипалів - 2 березня 2018 року.

Встановлено, що Сергєєв постійно дзвонив лише одному абонентові, чий номер телефону у базі даних зазначений як "незареєстрований". На сьогодні у базі видалені всі метадані про дзвінки цього абонента - логи IMEI/IMSI, номери стільникових вишок та ін.

Також Сергєєв дуже активно використовував месенджери - Telegram, Viber, WhatsApp і Messenger, з допомогою яких він пересилав фотографії.

Наступного дня, 3 березня, за день до отруєння Сергєєв міг зустрітися з виконавцями замаху на Скрипаля - Олександром Мішкіним (Олександром Петровим) та Анатолієм Чепігою (Русланом Бошировим). У той день співробітник ГРК знаходився у районі Oxford circus. А Мишкін і Чепіга в раніше інтерв'ю говорили, що були у тому районі, начебто аби "купити кросівки".

У день отруєння, 4 березня, Сергєєв вилетів у Москву. Дослідивши дані про пересування співробітника ГРУ у Москві було встановлено, що Сергєєв щодня приїжджав до свого офісу за адресою Хорошевське шосе, 76 (штаб-квартира ГРУ). Навіть після того, як він був названий третім фігурантом отруєння у Солсбері, він продовжував ходити на роботу.

Як написали BBC Newsnigh, Сергєєв служить в ранзі генерал-майора. Журналісти Bellingcat та The Insider вважають, що це є підтвердженням того, що він керував діями Чепіги і Мішкіна.

Нагадаємо, раніше головний редактор The Insider Роман Доброхотов заявив, що у справі про отруєння в британському Солсбері колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії є четвертий підозрюваний. При цьому особистість підозрюваного журналіст не розкрив, але заявив, що він теж був співробітником Головного розвідувального управління РФ.