У справі Скрипалів встановлений третій підозрюваний, - Bellingcat

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45-річний росіянин під іменем "Сергій Федотов" є високопоставленим офіцером ГРУ

Третій російський офіцер ГРУ, який знаходився в Британії в момент отруєння Сергія і Юлії Скрипалів "Новичком" у березні 2018 року, прибув до Болгарії за кілька днів до отруєння підприємця Еміліана Гебрева в 2015 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування Вellingcat.

Встановлено, що цей третій, 45-річний росіянин, подорожував під іменем "Сергій Федотов", є високопоставленим офіцером ГРУ. Він отримав підставну особу у 2010 році. Якісь більш ранні записи про існування цієї особи відсутні.

Журналісти відстежили численні подорожі "Федотова" з 2010 року і до його останньої закордонної поїздки в Лондон у березні 2018 року.

Протягом цих восьми років "Федотов" багато подорожував по Європі, Азії та Близького Сходу, часто з'являючись в "гарячих точках" всього за кілька днів до подій.

Серед цих поїздок особливо виділяється відвідування "Федотовим" Болгарії у квітні 2015 року, оскільки обставини дуже нагадують отруєння Скрипалів.

24 квітня "Федотов" прибув рейсом з Москви в болгарське морське курортне місто Бургас. Він замовив зворотний рейс, який повинен був вилетіти з болгарської столиці Софії назад у Москву 30 квітня. Однак на зворотний рейс він не з'явився. Замість цього він з'явився ввечері 28 квітня в стамбульському аеропорту "Ататюрк" і в останній момент купив квиток на рейс до Москви.

В той же день підприємець Гебрев був госпіталізований після того, як втратив свідомість на прийомі у Софії. Приблизно в той же час погано себе відчули також його син і один з керівників компанії. Всі троє були госпіталізовані з симптомами гострого отруєння. Стан Гебрева різко погіршився і він впав у кому. Лікарі припустили, що протягом дня або днів перед 28 квітня він вступив в контакт з отрутою або вжив його всередину.

Одна з лабораторій, Verifin в Університеті Хельсінкі, провела докладний аналіз отрути. Зокрема, в зразку сечі Гебрева виявилися два різних органофосфата. Один з тих, які їм вдалося виявити, виявився потужним пестицидом, а інший було неможливо визначити. Через місяць після того, як Гебрева поклали в лікарню, його стан значно покращився, і його виписали.

Гебрев один з провідних підприємців у болгарській оборонній і військово-експортної галузі. Гебрев назвав дві гіпотетичні причини свого отруєння. Першою був експорт його компанією спеціалізованого оборонного обладнання в Україну. Іншою гіпотезою, на думку Гебрева, міг би бути інтерес Росії до підконтрольного йому збройового заводу, який вважається стратегічно важливим для Болгарії і НАТО.

Наголошується, що 24 травня 2015 року "Федотов" повернувся з Болгарії прямим рейсом з Москви. Він замовив зворотний квиток на 28 травня 2015 року, проте знову не з'явився на цей рейс. 30 травня він вилетів до Москви з сусідньої з Болгарією Сербії.

Події, відповідні за часом поїздкам "Федотова" в Болгарію, схожі на збіг за часом його поїздки в Британію з отруєнням Скрипалів. Федотов прилетів до Лондона з Москви в той же день, що і двоє інших офіцерів ГРУ, хоча і іншим рейсом. Він повинен був вилетіти назад днем 4 березня 2018 року, в день, коли Скрипалі відчули нездужання в Солсбері. Однак, як і у випадку з Болгарією, на зворотний рейс він так і не сів, скасувавши реєстрацію за кілька хвилин до відльоту. Замість цього він вилетів назад у Москву тільки через кілька днів з іншої європейської столиці.

Нагадаємо, поліція Великобританії веде розслідування стосовно ще двох росіян, яких підозрюють у причетності до отруєння